Кубок світу з біатлону: сьогодні в Антгольці - чоловіча індивідуальна гонка

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) продовжить у п'ятницю, 22 січня, чоловіча індивідуальна гонка.

Збірну України на 20-кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами о 14.15 за київським часом представлятимуть Руслан Ткаленко (12-й стартовий номер), Дмитро Підручний (32), Артем Прима (35), Антон Дудченко (77) та Артем Тищенко (94), передає Укрінформ. Читайте також: Юлія Джима виграла «срібло» в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону 23 і 24 січня в Антгольці також пройдуть масстарти і класичні естафети.