«Прометей» розгромно поступився «Дьору» в єврокубковому матчі

Українкам не вдалося здобути першу перемогу в єврокубку ФІБА.

Кам'янський «Прометей» програв угорському «Дьору» в другому поєдинку в рамках ФІБО 56:83, повідомляє Укрінформ.

Перший період українки закінчили, поступаючись з рахунком 16:26, хоча гра була конкурентною. Другий період завершився з рахунком 35:49.

В третьому періоді представниці «Прометею» спромоглися набрати лише шість очок - 41:66. В останньому четвертому періоді угорки продовжили домінувати. Матч закінчився тотальною поразкою українок - 56:83.

Нагадаємо, «Прометей» посідає 2-е місце в жіночій Суперлізі. Таблицю очолює «Київ-Баскет».

Фото: prometeybc.com.



