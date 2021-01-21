«Динамо» обіграло солігорський «Шахтар» на зборі в ОАЕ

Футболісти київського «Динамо» провели в Об'єднаних Арабських Еміратах другий контрольний поєдинок на першому підготовчому зборі до весняної частини сезону.

Спаринг з солігорським «Шахтарем» з Білорусі на стадіоні The Sevens в Дубаї завершився перемогою «біло-синіх» з рахунком 2:0, передає Укрінформ.

На 52-й хвилині зустрічі після подачі кутового Віктором Циганковим на дальню стійку Томаш Кендзьора скинув м'яч у центр воротарської, звідки Клейтон головою переправив круглого у сітку воріт. Багатоходівка «Динамо» у штрафному Солігорська на 78-й хвилині завершилася ударом Кендзьори, після якого м'яч рикошетом від голови Циганкова залетів у ворота.

Склад «Динамо»:

перший тайм - Нещерет, Караваєв, Сирота, Попов, Миколенко, Андрієвський, Де Пена, Ледньов, Шепелєв, Родрігес, Бесєдін;

другий тайм - Бущан, Сідклей, Шабанов, Забарний, Кендзьора, Андрієвський, Буяльский, Дуелунд, Циганков, Клейтон, Супряга.

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.