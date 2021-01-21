Жіноча збірна України дізналася розклад матчів відбору на Євробаскет-2021

У лютому синьо-жовті зіграють з Португалією і Фінляндією.

Жіноча збірна України дізналася розклад вирішальних матчів відбору на Євробаскет-2021, повідомляється на офіційному сайті ФБУ, передає Укрінформ.

4 лютого команда Срджана Радуловича зіграє з Португалією, а 6 лютого зустрінеться з Фінляндією. Заключні матчі кваліфікації пройдуть в «міхурі» в околицях Порту.

Після чотирьох турів відбору Україна посідає друге місце в групі G. Синьо-жовті можуть вийти на Євробаскет тільки з другої позиції, оскільки перше місце собі вже забезпечила Бельгія.

Нагадаємо, на чемпіонат Європи вийдуть дев'ять переможців груп і п'ять кращих других команд. За два тури до кінця відбору Україна йде на шостому місці в рейтингу друге команд.

Фото: ФБУ.