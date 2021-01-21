«Реал» не планує звільняти Зідана після вильоту з Кубка Іспанії

«Вершкові» сенсаційно програли «Алькояно» з Сегунди Б.

Керівництво «Реала» не розглядає варіант зі звільненням Зінедіна Зідана після вильоту команди з Кубка Іспанії, повідомляє Goal, передає Укрінформ.

Боси королівського клубу продовжують довіряти французу і готові дати йому час на поліпшення результатів.

Вчора «Реал» сенсаційно програв представнику Сегунди Б «Алькояно» (1:2) в 1/16 фіналу Кубка Короля. Вирішальний м'яч «вершкові» пропустили за п'ять хвилин до кінця овертайму.

Нагадаємо, в матчі проти «Алькояно» за мадридський «Реал» дебютував український воротар Андрій Лунін.

Фото: Getty Images.



