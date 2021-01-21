Снігур вийшла до півфіналу турніру ITF в ОАЕ

Українка Дар'я Снігур виграла третій матч поспіль і вийшла до півфіналу турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Ель-Фуджайрі (Об'єднані Арабські Емірати) з призовим фондом $25 тисяч.

У поєдинку 1/4 фіналу Снігур за півтори години здобула перемогу над шостою «ракеткою» турніру іспанкою Крістіною Букшею з рахунком 6:1, 6:3, передає Укрінформ. Путівку у фінал змагань 18-річна киянка розіграє з лідером посіву - швейцаркою Вікторією Голубич, яка в свою чергу обіграла Чаглу Бююкакчай з Туреччини - 6:3, 6:4. Читайте також: Марта Костюк вперше увійшла в топ-80 рейтингу WTA Турнір в Ель-Фуджайрі завершаться 24 січня. Фото: БТУ.