НБА: «Детройт» Михайлюка поступився в овертаймі «Атланті»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, зазнав виїзної поразки в овертаймі від «Атланти Хокс» - 115:123 (31:29, 21:16 40:33, 14:28, ОТ - 9:17) , передає Укрінформ.

Михайлюк провів на паркеті майже 12 хвилин, за які набрав 6 очок.

Результати інших матчів ігрового дня:

«Клівленд» - «Бруклін» - 147:135 OT (28:23, 23:26, 36:29, 26:35, 14:14 ОТ - 20:8)

«Філадельфія» - «Бостон» - 117:109 (32:25, 26:36, 28:31, 31:17)

«Індіана» - «Даллас» - 112:124 (28:37, 35:28, 29:28, 20:31)

«Торонто» - «Майамі» - 102:111 (23:29 35:27, 25:32, 19:23)

«Міннесота» - «Орландо» - 96:97 (21:25, 30:10, 26:33, 19:29)

«Х'юстон» - «Фінікс» - 103:109 (23:30, 28:33, 31:26, 21:20)

«Голден Стейт» - «Сан-Антоніо» - 121:99 (36:24, 28:21, 26:26, 31:28).

Фото: НБА.