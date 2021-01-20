Монзуль визнана кращим арбітром УПЛ в 2020 році

Анастасія Романюк - найкраща в Першій лізі.

У Будинку футболу в Києві пройшла церемонія нагородження кращих арбітрів України за підсумками 2020 року. У номінації «кращий арбітр УПЛ» перемогу здобула Катерина Монзуль, повідомляється на офіційному сайті УАФ, передає Укрінформ.

Кращим арбітром-дебютантом УПЛ став Олександр Шандор, кращий арбітр Першої ліги - Анастасія Романюк, а найкращим у Другій лізі визнаний Дмитро Євтухов.

Також були вручені нагороди Fair Play командам, які отримали найменшу кількість жовтих і червоних карток у 2020 році - «Десна», «Авангард» і «Кристал».

Нагадаємо, в попередньому році Катерина Монзуль притягувалася до суддівства на матчах групового етапу Ліги Європи, а також поєдинках Ліги націй.

Фото: УАФ.