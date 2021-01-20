«Динамо» скасувало спаринг з «Аджманом» на зборі в ОАЕ

Київське «Динамо» продовжує перший тренувальний збір в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх», в календарі спарингів столичної футбольної команди відбулися деякі зміни, передає Укрінформ.

Контрольний поєдинок проти місцевого клубу «Аджман» скасовано. Зустріч планувалося провести в п'ятницю, 22 січня.

Причиною скасування матчу стали позитивні тести на коронавірус у деяких гравців суперника.

Другу контрольну гру в ОАЕ «Динамо» проведе 21 сiчня. Суперником команди Мірчі Луческу буде солігорський «Шахтар» з Білорусі.

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Фото: ФК «Динамо» (Київ).