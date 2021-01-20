WBC назвав виступ Лопеса в бою проти Ломаченка кращим у 2020 році

Всесвітня боксерська рада (WBC) підвела підсумки 2020 року, обравши переможців в різних номінаціях.

Як повідомляє офіційний сайт WBC, американець Теофімо Лопес показав кращий виступ у 2020 році в бою проти українця Василя Ломаченка, в якому одноголосним рішенням суддів переміг Лопес, ставши абсолютним чемпіоном у легкій вазі, передає Укрінформ.

Боєм року названий другий поєдинок між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером, цей же бій став подією року.

Кращими боксерами року за версією WBC стали Тайсон Ф'юрі і мексиканець Сауль Альварес.

На фото: Василь Ломаченко і Теофімо Лопес (Boxing Scene).