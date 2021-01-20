Цимбал став шостим в індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU в Арбері

Український біатлоніст Богдан Цимбал посів шосте місце в індивідуальній гонці на 15 км на другому етапі Кубка IBU в німецькому Арбері.

Цимбал припустився одного промаху на чотирьох вогневих рубежах і завершив гонку на шостому місці, поступившись переможцю, норвежцю Ендре Стрьомсхейму, 58,4 секунди, повідомляє Укрінформ. Друге місце посів німець Філіп Наврат. Трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії Александер-Ф'єльд Андерсен. Читайте також: Віта Семеренко, Меркушина, Прима виступатимуть на чемпіонаті Європи Тарас Лесюк (2 промахи) фінішував 29-м, Андрій Доценко (4) - 30-м, Руслан Бригадир (5) - 46-м, Денис Насико (5) - 60-м, Сергій Телень (4) - 71- м. Загалом на старт вийшли 156 біатлоністів. Фото: biathlon.com.ua.