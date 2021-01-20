Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в ОАЕ

Українка Дар'я Снігур упевнено подолала друге коло на турнірі Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Ель-Фуджайрі (Об'єднані Арабські Емірати) з призовим фондом $25 тисяч.

За вихід до чвертьфіналу Снігур за півтори години здобула перемогу над четвертою «ракеткою» турніру Леоні Кунг зі Швейцарії з рахунком 6:2, 6:4, передає Укрінформ.

Путівку до півфіналу турніру 18-річна киянка розіграє з посіяною під 6-м номером іспанкою Крістіною Букша, яка в свою чергу обіграла Ень Шо Лян з Китайського Тайбея - 6:4, 6:1.

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Змагання в Ель-Фуджайрі завершаться 24 січня.

Фото: ФТУ.