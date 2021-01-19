«Зоря» зіграла внічию з «Войводіною» на зборі в Туреччині

Голи в активі Хомченовського і Назарини.

Клуб УПЛ «Зоря» (Луганськ) зіграв третій контрольний матч на зборі в Туреччині. «Зоря» зіграла внічию з сербським клубом «Войводина» (Новий Сад) – 2:2, повідомляє Укрінформ.

Команда Віктора Скрипника зіграла в спарингу внічию з сербським клубом «Войводина» - 2:2. У складі української команди м’ячі забили Хоченовський і Назарина.

«Зоря» на зборі в Туреччині проведе ще один спаринг: 25 січня проти «Шкендії» (Північна Македонія). Збір луганської команди триватиме до 7 лютого.