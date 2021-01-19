Лунін може знову залишити «Реал»

Мадридський футбольний клуб «Реал» готовий відпустити українського воротаря Андрія Луніна вже в четверту оренду за останні 2,5 роки.

За інформацією El Gol Digital, одразу кілька клубів іспанської Прімери не проти бачити у своєму складі Луніна, який не отримує шансу від наставника «вершкових» Зінедіна Зідана, передає Укрінформ.

У таборі «Реала» хочуть надати 21-річному голкіперу ігрову практику, тому розглядають для українця варіант із черговою орендою.

Одним із головних претендентів на Луніна став «Хетафе», який посідає 13 місце в чемпіонаті Іспанії. Президент клубу Анхель Торрес та головний тренер Хосе Бордалас готові прийняти Андрія.

Фото: elgoldigital.com.