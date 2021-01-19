«Харківські Соколи» підписали бронзового призера Суперліги Паріматч

Баскетбольний клуб української Суперліги «Харківські Соколи» уклав угоду з 28-річним американським центровим Джервоном Пресслі.

Як повідомляє офіційний сайт «Харківських Соколів», вихованець американського університету Хемптон (зріст 203 см) уже долучився до нової команди, передає Укрінформ.

Для легіонера це вже не перший візит до України. Два сезони він виступав у складі БК «Запоріжжя», де виборов бронзову нагороду Суперліги Паріматч 2019 року. Тоді американець зіграв у 32-х поєдинках, набиравши у середньому 7,4 очка та 5 підбирань.

Наступний сезон Пресслі розпочав у Боснії у «Тузлі» та після зимової перерви знову приєднався до команди Валерія Плеханова. Своїми яскравими виступами Джервон допоміг запоріжцям посісти місце у плей-офф. До дострокового завершення Суперліги через COVID-19 американець набирав у середньому за гру 10,9 очка та робив 7,3 підбирання.

Фото: sokoly.club.