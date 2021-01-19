Ібрагімович оголосив, що Манджукич підписав контракт з «Міланом»

Сам швед вчора оформив дубль в матчі з «Кальярі».

Форвард «Мілана» Златан Ібрагімович оголосив, що клуб підписав контракт з нападаючим Маріо Манджукичем, повідомляє Укрінформ.

В кінці минулого тижня очікувалося, що 34-річний хорват підпише контракт після проходження медогляду в понеділок.

«Манджукич підписав контракт і буде грати за «Мілан». Тепер ми вдвох будемо кошмарити суперників», – заявив Златан.

Маріо – чотириразовий чемпіон Італії у складі «Ювентуса» – не мав постійної ігрової практики з липня минулого року, коли покинув катарський «Аль-Духаіл».

Вчора «Мілан» на виїзді обіграв «Кальярі» – 2:0. Дубль оформив Ібрагімович, який в нинішньому сезоні забив 13 голів в 13 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, команда Стефано Піолі лідирує в Серії А з триочковим відривом і вийшла в плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі «H».

Фото: Getty Images.