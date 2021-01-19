Снігур вийшла до другого кола турніру ITF в ОАЕ

Українка Дарина Снігур подолала стартовий бар'єр на турнірі Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Ель-Фуджайрі (Об'єднані Арабські Емірати) з призовим фондом $25 тисяч.

За вихід до другого кола змагань Снігур з рахунком 6:4, 6:3 здобула перемогу над хорваткою Терезою Мрдежей, передає Укрінформ. Читайте також: Світоліна запланувала зіграти на трьох турнірах після Australian Open Наступною суперницею 18-річної киянки стане четверта «ракетка» турніру Леоні Кунг зі Швейцарії, яка напередодні обіграла угорку Ріку-Луцу Яні - 6:4, 6:2. Переможниця протистояння вийде до чвертьфіналу турніру. Фото: ФТУ.