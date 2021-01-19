«Прометей» стартує в жіночому Єврокубку ФІБА

Баскетболістки «Прометея» з Кам'янського у вівторок, 19 січня, розпочинають виступ у Єврокубку ФІБА.

Як повідомляє Федерація баскетболу України (ФБУ), упродовж чотирьох днів українська команда проведе три матчі групової стадії турніру у квартеті А. Всі вони пройдуть у форматі «бабл» в угорському місті Дьор, передає Укрінформ.

Першим суперником «Прометея» стане угорський «Сексард». 21 січня український клуб зіграє проти "Дьора", а 22 січня - із "Кайсері" з Туреччини.

У плей-офф турніру виходять по дві кращі команди кожної групи. Пари 1/8 та 1/4 фіналу гратимуть по одному поєдинку в ізольованих таборах 16-18 березня. Фінал чотирьох відбудеться також в ізольованому таборі 9-11 квітня.

Фото: БК «Прометей».