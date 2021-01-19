НБА: «Торонто» Леня обіграв «Даллас», «Детройт» Михайлюка поступився «Маямі»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Торонто Репторс» за відсутності в складі українського центрового Олексія Леня обіграв на своєму майданчику «Даллас Маверікс» - 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21), а «Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, зазнав виїзної поразки від «Маямі Хіт» - 107:113 (36:24, 25:31, 19:33, 27:25), передає Укрінформ.

Михайлюк провів на паркеті 13 хвилин 19 секунд, зробивши 4 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Нью-Йорк» - «Орландо» - 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)

«Атланта» - «Міннесота» - 108:97 (29:25, 29:26, 20:20 30:26)

«Портленд» - «Сан-Антоніо» - 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)

«Мемфіс» - «Фінікс» - 108:104 (18:24, 34:24, 25:27, 31:29)

«Бруклін» - «Мілуокі» - 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34)

«Чикаго» - «Х'юстон» - 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)

«Лейкерс» - «Голден Стейт» - 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34).

Фото: Getty Images.