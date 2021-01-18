Слухання справи по матчу Швейцарія - Україна в CAS відбудеться 16 лютого
Укрінформ
Розглядатимуть апеляцію УАФ щодо технічної поразки.
CAS призначив дату слухання справи по матчу Швейцарія - Україна, повідомляється в УАФ, передає Укрінформ.
Слухання відбудеться 16 лютого.
Раніше УЄФА присудив Україні технічну поразку в цьому матчі, який повинен був відбутися 17 листопада у Швейцарії. УАФ подала апеляцію в CAS.
Нагадаємо, матч не був зіграний після рішення лікаря кантону Люцерн відправити всю збірну України на карантин.
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO.