Слухання справи по матчу Швейцарія - Україна в CAS відбудеться 16 лютого

Розглядатимуть апеляцію УАФ щодо технічної поразки.

CAS призначив дату слухання справи по матчу Швейцарія - Україна, повідомляється в УАФ, передає Укрінформ.

Слухання відбудеться 16 лютого.

Раніше УЄФА присудив Україні технічну поразку в цьому матчі, який повинен був відбутися 17 листопада у Швейцарії. УАФ подала апеляцію в CAS.

Нагадаємо, матч не був зіграний після рішення лікаря кантону Люцерн відправити всю збірну України на карантин.

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO.