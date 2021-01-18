ФБУ запропонує клубам провести два кола Суперліги в «баблах»

Матчі будуть проходити в двох містах.

Виконком Федерації баскетболу України розглядає можливість змінити формат проведення двох кіл чемпіонату Суперліги, повідомляє федерація баскетболу України, передає Укрінформ.

Клубам запропонують провести третій і четвертий тур у форматі «баблах».

11 клубів будуть збиратися одночасно в двох «баблах» - в двох різних містах, де в більш скорочені строки будуть проводитися матчі регулярного чемпіонату. Таким чином, в третьому колі таких «баблів» може бути 8 і в них будуть зіграні 55 матчів.

Рішення буде прийнято, якщо мінімум 75% клубів підтримають його.

Нагадаємо, на першому місці в Суперлізі знаходиться «Київ-Баскет», другу стрічку посідає «Дніпро».

Фото: ФБУ.