ФБУ запропонує клубам провести два кола Суперліги в «баблах»
Укрінформ
Матчі будуть проходити в двох містах.
Виконком Федерації баскетболу України розглядає можливість змінити формат проведення двох кіл чемпіонату Суперліги, повідомляє федерація баскетболу України, передає Укрінформ.
Клубам запропонують провести третій і четвертий тур у форматі «баблах».
11 клубів будуть збиратися одночасно в двох «баблах» - в двох різних містах, де в більш скорочені строки будуть проводитися матчі регулярного чемпіонату. Таким чином, в третьому колі таких «баблів» може бути 8 і в них будуть зіграні 55 матчів.
Рішення буде прийнято, якщо мінімум 75% клубів підтримають його.
Нагадаємо, на першому місці в Суперлізі знаходиться «Київ-Баскет», другу стрічку посідає «Дніпро».
Фото: ФБУ.