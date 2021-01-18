«Рух» підписав захисника збірної Ісландії Сігурдссона

Контракт розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

«Рух» підписав контракт із захисником збірної Ісландії Рагнара Сігурдссона. Угода розрахована до кінця сезону з опцією продовження ще на рік, поівдомляє офіційний сайт «Руху», передає Укрінформ.

Останнім клубом 34-річного Сігурдссона був «Копенгаген». Раніше він також виступав за «Філкір», «Гетеборг», «Краснодар», «Фулхем», «Рубін» і «Ростов».

Протягом кар'єри захисник ставав чемпіоном Швеції і Данії, а також бронзовим призером російської Прем'єр-ліги.

У складі збірної Ісландії Сігурдссон провів 97 матчів, в яких забив 5 голів. Зі свого національною командою Рагнар виходив в чвертьфінал Євро-2016, а також грав на чемпіонаті світу-2018.

Нагадаємо, на зимову перерву «Рух» пішов на 12-му місці в чемпіонаті України. У 13 турах чемпіонату львів'яни здобули одну перемогу.

Фото: rukh.com.