Жюлія Симон перемогла в мас-старті в Оберхофі
Укрінформ
Україна не брала участь у гонці.
17 січня в Оберхофі на шостому етапі Кубка світу з біатлону пройшов жіночий мас-старт, повідомляє Укрінформ.
Гонка пройшла без участі українок.
Перемогу в гонці здобула Жюлія Симон, Франциска Пройс - друга, Ханна Оберг - третя.
Кубок світу
6-й етап
Оберхоф, Німеччина
Мас-старт
жінки
1. Жюлія Симон
2. Франциска Пройс
3. Ханна Оберг
Нагадаємо, Дмитро Підручний посів 20-е місце в чоловічому мас-старті Кубка світу в Оберхофі, перемогу в гонці здобув Тар'єй Бьо.
Фото: фейсбук Жюліі Сімон.