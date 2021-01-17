Жюлія Симон перемогла в мас-старті в Оберхофі

Україна не брала участь у гонці.

17 січня в Оберхофі на шостому етапі Кубка світу з біатлону пройшов жіночий мас-старт, повідомляє Укрінформ.

Гонка пройшла без участі українок.

Перемогу в гонці здобула Жюлія Симон, Франциска Пройс - друга, Ханна Оберг - третя.

Кубок світу

6-й етап

Оберхоф, Німеччина

Мас-старт

жінки

1. Жюлія Симон

2. Франциска Пройс

3. Ханна Оберг

Нагадаємо, Дмитро Підручний посів 20-е місце в чоловічому мас-старті Кубка світу в Оберхофі, перемогу в гонці здобув Тар'єй Бьо.

Фото: фейсбук Жюліі Сімон.