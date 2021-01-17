Україна - 2-а в чоловічій естафеті на Кубку IBU
Укрінформ
Німеччина здобула перемогу в естафеті.
Сьогодні, 17 січня, відбулася чоловіча естафета на Кубку IBU в Арбері, повідомляє Укрінформ.
Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини. Україна - друга. Богдан Цимбал відіграв від француза 10 секунд на фінішному колі і показав кращу швидкість ходом на етапі.
Кубок IBU
1-й етап
Арбер, Німеччина
естафета
чоловіки
1. Німеччина
2. Україна
3. Франція
Нагадаємо, Дмитро Підручний посів 20-е місце в мас-старті Кубку світу в Оберхофі.
Фото: Чемпіон.