Спаринг «Миная» і угорського «Дебрецена» може зірватися

Визначеність з'явиться завтра ввечері.

Спаринг «Миная» і угорського «Дебрецена» опинився під загрозою зриву, повідомляє портал Meta-ratings.com.ua, передає Укрінформ.

Увечері понеділка, 18 січня, стане відомо, чи зможе «Минай» потрапити в Угорщину для проведення матчу на тлі суворих карантинних обмежень.

Якщо зірветься матч з «Дебреценом», який займає перше місце у другому угорському дивізіоні, команда Василя Кобіна замінить його двосторонкою.

Вчора «Минай» мінімально програв «Кішварді» в контрольному матчі (0: 1).

Нагадаємо, підопічні Кобіна займають 11-е місце в таблиці чемпіонату України і вилетіли з Кубка України після поразки від «Олександрії» (0:3) в 1/8 фіналу.

Фото: fcminaj.com.



