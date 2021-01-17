Прогноз Олександра Шовковського на матч «Ліверпуль» - «МЮ»

Команда Юргена Клоппа повинна перемогти і повернути собі лідерство.

Матч головних претендентів на титул. «Ліверпуль» спробує повернути собі перше місце. А от для команди Уле Гуннара Сульшера візит на «Енфілд» стане головним тестом на готовність до чемпіонських перегонів. Чим може закінчитися протистояння аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Ліверпуль» - «Манчестер Юнайтед»: господарі заб’ють більше 1.5 голів. Коефіцієнт 1.7

Команда Юргена Клоппа втратила лідерство в чемпіонаті після того, як не змогла виграти в 3 поспіль матчах: «Вест Бромвіч» (1:1), «Ньюкасл» (0:0), «Саутгемптон» (0:1). Востаннє «Ліверпуль» не вигравав в 3 матчах АПЛ поспіль в квітні-травні 2018 року.

Проте безпрограшна серія на своєму полі в АПЛ триває, «Ліверпуль» не програє в рідних стінах вже протягом 46 матчів. У цьому чемпіонаті «Ліверпуль» на «Енфілді» втратив очки лише один раз (1:1 з «Вест Бромвіч») в 8 матчах (7 перемог,1 нічия). «Червоні» - найкраща домашня команда АПЛ.

Перед цим поєдинком МЮ випереджає «Ліверпуль» на 3 очки. На перше місце команда піднялася після 11-матчевої безпрограшної серії в чемпіонаті (9 перемог, 2 нічиї). Востаннє МЮ очолював турнірну таблицю після 17 турів ще за часів Алекса Фергюсона в сезоні-2012/13. Саме тоді МЮ востаннє виграв АПЛ.

У 8-х гостьових поєдинках цього сезону МЮ здобув 7 перемог (1 нічия). Команда Сульшера є найкращою виїзною командою АПЛ.

«Ліверпуль» - МЮ. Прогноз

Чемпіонський менталітет, глибший склад і досвід Клоппа стануть складовими успіху «Ліверпуля». Господарі переможуть, забивши в кожному з таймів.