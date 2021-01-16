«Маріуполь» на зборі зіграв внічию з «Ракувом»

Обидві команди забили по два м'ячі.

«Маріуполь» в рамках тренувального збору в Туреччині зіграв внічию з польським «Ракувом», повідомляє Укрінформ.

Рахунок відкрив приазовець Олексій Кащук, після чого «Ракув» забив двічі до 88-й хвилині. Нічию для «Маріуполя» врятував пенальті у виконанні В’ячеслава Танковського.

У першому матчі турецького збору «Маріуполь» програв чеському «Словану» з Ліберця (1:3). До кінця збору команда Остапа Маркевича також зіграє з сербським «Пролетером».

Нагадаємо, «Маріуполь» посідає дев’яте місце в таблиці чемпіонату України. У грудні підопічні Маркевича вилетіли з Кубка України від «Вереса» (0:1) на етапі 1/8 фіналу.

Фото: fcmariupol.com.