Мілевський дебютував за «Минай»

Мілевський дебютував за «Минай»

Укрінформ
Артем грав проти колишнього клубу.

Новачок «Миная» Артем Мілевський провів перший матч у складі закарпатського клубу, повідомляє офіційний сайт «Кішварди», передає Укрінформ.

36-річний українець відіграв перший тайм товариського матчу з «Кішвардою».

Єдиний гол в матчі суперник «Миная» забив під час перебування Мілевського на поле.

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Нагадаємо, Мілевський грав за «Кішварду» з серпня 2018 року по січень 2019 го, зробив 3 ассисти в 10 матчах. Після 15 зіграних матчів команда йде 5-ю в чемпіонаті Угорщини.

Фото: fcminaj.com.

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