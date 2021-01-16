Івуарієць грав в Україні за донецький «Металург».

Колишній півзахисник «Барселони» і «Манчестер Сіті» Яя Туре увійде до тренерського штабу «Олімпіка».

37-річний івуарієць завершив ігрову кар’єру в минулому році. Його останнім клубом був китайський «Циндао Хайню».

У 2003-05 роках Туре грав в Україні за донецький «Металург». Також Яя виступав за «Беверен», «Олімпіакос» і «Монако».

«Так, можу підтвердити, що Яя Туре увійде до тренерського штабу «Олімпіка». Ми сподіваємося, що його багатий досвід виступів в клубах-грандах європейського футболу допоможе нашій команді. Розраховуємо, що університети, які він пройшов в «Барселоні» та в «Манчестер Сіті», він передасть нинішнім футболістам «Олімпіка», - сказав президент «Олімпіка» Владислав Гельзін.

«Їм буде, чому повчитися у такого сильного в минулому гравця, як Туре. Терміни контракту з Туре ми ще не обговорили, тому що якраз обговорюємо», - додав Гельзін.

Протягом кар’єри Туре двічі ставав чемпіоном Іспанії, а у 2009 році виграв з «Барселоною» Лігу чемпіонів. У складі «Манчестер Сіті» півзахисник тричі вигравав англійську Прем’єр-лігу.

Нагадаємо, «Олімпік» посідає сьоме місце в чемпіонаті України після 12 зіграних матчів. У наступному турі команда Ігоря Климовського зустрінеться з «Динамо» в лютому.

Фото: Getty Images.