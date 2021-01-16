Серія А: «Лаціо» впевнено переграло «Рому»

Підопічні Сімоне Індзагі вирішили результат матчу ще в першому таймі.

У 18 турі чемпіонату Італії(Серія А) в римському дербі номінальні господарі «Лаціо» переграли «Рому» з рахунком 3:0.

В першому таймі у воротах «Роми» по черзі розписалися лідери «Лаціо» Чіро Іммобіле на 14 хвилині і Луїс Альберто на 23-й. Другий тайм розпочався за схожим сценарієм. «Лаціо» розвинули успіх і довели рахунок до розгромного - 3:0. На 67 хвилині Луїс Альберто зробив дубль.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 40 (17), 2.«Інтер» - 37 (17), 3.«Рома» - 34 (18), 4.«Аталанта» - 31 (16). Чинний чемпіон «Ювентус» посідає наразі лише 5-е місце – 30 (15). Сьогоднішній переможець «Лаціо» на 7-ій стрічці - 31(18).