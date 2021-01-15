«Зоря» в товариському матчі програла польському «П'ясту»
Укрінформ
19 січня луганчани зіграють з «Войводиною».
Луганська «Зоря» у другому контрольному матчі в Туреччині програла польському «П'ясту» з Глівіце. Команда Віктора Скрипника поступилася з рахунком 1:2, повідомляє Укрінформ.
У складі поляків відзначилися Томас Хук і Патрік Ліпскі, а за «Зорю» гол забив Владлен Юрченко, який реалізував пенальті.
Раніше в Туреччині луганчани грали з польським «Ракувом», матч завершився нічиєю 1:1. Наступний спаринг «Зоря» зіграє 19 січня проти сербської «Войводіни».
Нагадаємо, команда Віктора Скрипника пішла на зимову перерву на четвертому місці в чемпіонаті України.
Фото: zarya-lugansk.com.