«Зоря» в товариському матчі програла польському «П'ясту»

19 січня луганчани зіграють з «Войводиною».

Луганська «Зоря» у другому контрольному матчі в Туреччині програла польському «П'ясту» з Глівіце. Команда Віктора Скрипника поступилася з рахунком 1:2, повідомляє Укрінформ.

У складі поляків відзначилися Томас Хук і Патрік Ліпскі, а за «Зорю» гол забив Владлен Юрченко, який реалізував пенальті.

Раніше в Туреччині луганчани грали з польським «Ракувом», матч завершився нічиєю 1:1. Наступний спаринг «Зоря» зіграє 19 січня проти сербської «Войводіни».

Нагадаємо, команда Віктора Скрипника пішла на зимову перерву на четвертому місці в чемпіонаті України.

Фото: zarya-lugansk.com.