Блашко, Джима, Валя Семеренко та Підгрушна виступлять в естафеті в Обергофі

Старт - завтра о 15:45.

Завтра в рамках етапу Кубка світу в німецькому Обергофі відбудеться жіноча естафета. Україну представлять Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що тренерський штаб збірної пожертвував Вітою Семеренко під час вибору складу на завтрашню естафету, яка стартує о 15:45.

Сьогодні в Обергофі відбулася естафетна гонка у чоловіків. Українці фінішували шостими, а перемогу здобула команда Франції.

Нагадаємо, останніми двома гонками етапу Кубка світу в Обергофі стануть мас–старти у чоловіків і жінок, які пройдуть 17 січня.

Фото: REUTERS.



