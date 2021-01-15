Ралі «Дакар»: помер 52-річний французький гонщик, який отримав травму голови

Помер французький мотогонщик П'єр Шерпен, який отримав травми в результаті аварії в ході ралі «Дакар» у Саудівській Аравії 10 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють організатори ралі.

«Під час транспортування на медичному літаку з Джидди у Францію 14 січня П'єр Шерпен помер від травм, отриманих під час падіння в ході сьомого етапу по дорозі з Хагіля в Сакаку 10 січня», - йдеться в заяві організаторів.

52-річний Шерпен зазнав аварії на 178 кілометрі етапу. Він втратив свідомість. Медики прибули на місце аварії на вертольоті. У мотогонщика виявили серйозну травму голови.

Шерпена прооперували і ввели в стан штучної коми, в якій він перебував кілька днів, його стан оцінювали як стабільний.

Гонщика доставили в Джидду, звідки літаком мали переправити у Францію, в Лілль.

Шерпен вчетверте брав участь у «Дакарі». Він не був професійним гонщиком.

Марафон 2021 року в Саудівській Аравії стартував у Джидді 3 січня, а сьогодні, 15 січня - останній день гонки.

фото: twitter.com/KhelNow