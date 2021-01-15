«Дніпро-1» проведе на зборі в Туреччині сім спарингів
Укрінформ
Український футбольний клуб Прем'єр-ліги "Дніпро-1" назвав шістьох із 7-х суперників на зборі в турецькій Анталії.
21 січня відбудеться матч проти команди "Спартак" (Суботиця), яка посідає п'яте місце в чемпіонаті Сербії, повідомляє пресслужба дніпрян в Instagram.
25 січня пройде зустріч з "Чукаричками" (четверте місце в першості Сербії). На 26 січня запланований спаринг із "Сілексом" (восьма команда Північної Македонії).
3 лютого відбудеться матч проти лідера чемпіонату Чорногорії "Будучності", 7 лютого - зустріч із "Зетою" (п'яте місце в Чорногорії). Цього ж дня пройде спаринг проти "Локомотива" з Тбілісі, який фінішував четвертим у чемпіонаті Грузії.
Ще один товариський матч "Дніпро-1" заплановав на 3 лютого. Суперник уточнюється.
Фото: scdnipro1.com.