Боб Арум: У мене є варіант для Ломаченка

Президент боксерської промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що українець Василь Ломеченко може провести реванш з американцем Гері Расселом, якого переміг 2014 року.

Щоправда, за словами Арума, який представляє інтереси Ломаченка, цей поєдинок найближчим часом може не відбутися, оскільки український боксер хоче отримати титульний бій, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"По ходу справи можна влаштувати реванш з Гері Расселом, але поки що я хочу, аби Ломаченко брав участь в титульних боях. До того ж я думаю, що він більше не зможе укластися в ліміт напівлегкої ваги, - зазначив Арум. - Бій із Расселом - гідний варіант, але Ломаченко не піде на це, оскільки хоче боксувати тільки за титул. Тому що я маю робити? Якщо Ломаченко здобуде титул у другій напівлегкій вазі, він із задоволенням дасть Расселлу право на реванш".

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня минулого року Ломаченко в Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: klitschko-brothers.com.