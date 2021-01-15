Боб Арум: У мене є варіант для Ломаченка
Щоправда, за словами Арума, який представляє інтереси Ломаченка, цей поєдинок найближчим часом може не відбутися, оскільки український боксер хоче отримати титульний бій, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"По ходу справи можна влаштувати реванш з Гері Расселом, але поки що я хочу, аби Ломаченко брав участь в титульних боях. До того ж я думаю, що він більше не зможе укластися в ліміт напівлегкої ваги, - зазначив Арум. - Бій із Расселом - гідний варіант, але Ломаченко не піде на це, оскільки хоче боксувати тільки за титул. Тому що я маю робити? Якщо Ломаченко здобуде титул у другій напівлегкій вазі, він із задоволенням дасть Расселлу право на реванш".
Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня минулого року Ломаченко в Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
Фото: klitschko-brothers.com.