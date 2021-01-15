Американська легіонерка «Київ-Баскета» готується до дебюту в Україні

Баскетболістка Тайніс Мартін зі США прибула до розташування клубу "Київ-Баскет" і незабаром дебютує в українській Суперлізі.

Перші поєдинки в Україні 23-річна Мартін має провести вже 16-го та 17 січня. "Київ-Баскет" гратиме у столиці проти бердянської "Чайки", повідомляє пресслужба ФБУ.

За чотири сезони виступів у складі команди університету Західної Вірджинії Мартін встановила низку вагомих досягнень: набрала 1980 очок за кар’єру (четвертий показник в історії команди), зіграла 4162 хвилини (третій показник), а також стала найкращим гравцем (набрала 32 очки) фіналу конференції BIG 12 сезону-2016/2017, допомігши команді вперше в історії здобути титул однієї з найсильніших конференцій.

Тайніс була обрана під 34-м номером драфту триразового чемпіона Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA) - командою "Лос-Анджелес Спаркс".

Фото: fbu.ua.