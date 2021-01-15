Малиновський допоміг «Аталанті» вийти до чвертьфіналу Кубка Італії

У матчі 1/8 фіналу Кубку Італії з футболу клуб "Аталанта" (Бергамо), де виступає хавбек національної збірної України Руслана Маліновського, приймала "Кальярі".

Українець вийшов у стартовому складі своєї команди й відіграв повну зустріч, яка закінчилася перемогою бергамців із рахунком 3:1, повідомляє пресслужба УАФ.

У чвертьфіналі, який заплановали на 27 січня (базова дата), "Аталанта" вдома зіграє проти переможця пари "Лаціо" (Рим) - "Парма". Ця гра відбудеться 21 січня.

Фото: uaf.ua.