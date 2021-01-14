Тищенко, Підручний, Дудченко і Прима бігтимуть естафету в Обергофі

15 січня на шостому етапі Кубка світу з біатлону відбудеться чоловіча естафета.

Збірна України оголосила склад на чоловічу естафету на шостому етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі (Німеччина), повідомляє Укрінформ.

Гонку для українців відкриє Артем Тищенко, за яким побіжить капітан команди Дмитро Підручний. На третій і четвертий етапи гонки вийдуть Антон Дудченко та Артем Прима відповідно.

Естафета стартує 15 січня о 15:30 за київським часом.

Як повідомляв Укрінформ, першу чоловічу естафету сезону в Контіолахті Україна завершила на десятому місці. На етапі в Гохфільцені українці фінішували 13-ми.