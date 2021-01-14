Актив УПЛ: Циганков, Тете, Додо

Віктор Циганков – найдорожчий гравець УПЛ, Додо і Манор Соломон – гравці, які найбільше подорожчали.

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков зберіг статус найдорожчого гравця УПЛ за версією Transfermarkt після поновлення вартості. Хавбек додав 5 млн євро, тепер він оцінюється в 24 млн євро.

На другому місці хавбек «Шахтаря» Тете (20 млн євро), третій - захисник «Шахтаря» Додо (18 млн євро).

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ за версією Transfermarkt:

1. Віктор Циганков («Динамо») - 24 млн євро (+5 млн євро)

2. Тете («Шахтар») - 20 (+3)

3. Додо («Шахтар») - 18 (+8)

4-5. Манор Соломон («Шахтар») - 15 (+8)

4-5. Віталій Миколенко («Динамо») - 15 (+2)

6. Микола Матвієнко («Шахтар») - 11 (+2)

7-10. Ісмаїлі («Шахтар») - 8 (-4)

7-10. Тарас Степаненко («Шахтар») - 8 (-)

7-10. Алан Патрік («Шахтар») - 8

7-10. Маркос Антоніо («Шахтар») - 8 (+3).

Читайте також: Циганков визнаний кращим футболістом чемпіонату України в 2020 році

Інші

У список найдорожчих футболістів чемпіонату України не з «Динамо» або «Шахтаря» увійшли: Владлен Юрченко, Владислав Кочергін, Дмитро Іванісеня (всі - «Зоря») та Юхим Конопля («Десна», належить «Шахтарю»). Вартість кожного з них становить 2 млн євро.

Подорожчали

Представники «Шахтаря» Додо і Манор Соломон виросли в ціні на 8 млн євро і стали гравцями УПЛ, які найбільше подорожчали, за версією Transfermarkt. Тепер вартість бразильського захисника становить 18 млн євро, а ізраїльського хавбека - 15.

Склад «Шахтаря» подорожчав на 30 млн євро. Склад «Динамо» - на 14,4.

Топ-5 подорожчали гравців УПЛ за версією Transfermarkt:

1. Манор Соломон («Шахтар») - +8 млн євро (15 млн євро)

2. Додо («Шахтар») - +8 (18)

3. Анатолій Трубін («Шахтар») - +6,2 (7)

4. Віктор Циганков («Динамо») - +5 (24)

5. Тете («Шахтар») - +3 (20).

Подешевшали

Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі втратив в ціні більше за всіх гравців УПЛ за версією Transfermarkt після поновлення вартості. Бразилець втратив 4 млн євро, тепер його оцінюють в 8 млн євро.

Також до п'ятірки футболістів УПЛ, які найбільше подешевшали, увійшли: Тайсон («Шахтар», 7 млн євро), Євген Коноплянка («Шахтар», 4), Жуніор Мораес («Шахтар», 3) і Артем Бесєдін («Динамо», 1). Всі вони подешевшали на 1 млн євро.