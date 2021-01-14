Футбольний матч АПЛ «Астон Вілла» - «Евертон» перенесли

Матч 19-го туру футбольного чемпіонату АПЛ між "Астон Віллою" (Бірмінгем) та "Евертоном" (Ліверпуль), який мав відбутися 17 січня, перенесли на невизначений термін.

Англійська Прем'єр-ліга знову пішла назустріч бірмінгемцям через спалах у клубі коронавірусу, повідомляє пресслужба "Астон Вілли" на сторінці у Twitter. Стала також відома дата раніше перенесеної зустрічі 11-го туру "Астон Вілла" - "Ньюкасл". Матч пройде 23 січня. Читайте також: «UA: Перший» покаже клубний чемпіонат світу з футболу У турнірній таблиці АПЛ "Астон Вілла" нині посідає восьме місце. Фото: supersport.com.