Футбольний матч АПЛ «Астон Вілла» - «Евертон» перенесли

Футбольний матч АПЛ «Астон Вілла» - «Евертон» перенесли

Укрінформ
Матч 19-го туру футбольного чемпіонату АПЛ між "Астон Віллою" (Бірмінгем) та "Евертоном" (Ліверпуль), який мав відбутися 17 січня, перенесли на невизначений термін.

Англійська Прем'єр-ліга знову пішла назустріч бірмінгемцям через спалах у клубі коронавірусу, повідомляє пресслужба "Астон Вілли" на сторінці у Twitter

Стала також відома дата раніше перенесеної зустрічі 11-го туру "Астон Вілла" - "Ньюкасл". Матч пройде 23 січня.

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У турнірній таблиці АПЛ "Астон Вілла" нині посідає восьме місце.

Фото: supersport.com.

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