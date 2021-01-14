«Минай» в Туреччині зіграє проти ФК «Арбер» з Косово

Закарпатський клуб визначився з усіма суперниками під час турецького збору.

«Минай» оголосив про домовленість щодо контрольного матчу з клубом з Косово - ФК «Арбер», повідомляє офіційний сайт «Миная», передає Укрінформ.

Зустріч відбудеться 26 січня. Окрім того, саме цей поєдинок відкриє серію контрольних матчів закарпатців в Туреччині.

Нагадаємо, що команда Василя Кобіна проведе шість спарингів. Суперниками «Миная», крім «Арберії», стануть сербський «Рад», білоруський «Рух», «Актобе» з Казахстану, «Македонія Герче Петров» з Північної Македонії та рівненський «Верес». На зимову паузу Минай пішов на 11-му місці в чемпіонаті України.

Фото: fcminaj.com.