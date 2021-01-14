«ПСЖ» обіграв «Марсель» і виграв Суперкубок Франції

Восьмий тріумф поспіль парижан в Суперкубку і перший трофей Поччетіно як тренера.

У матчі за Суперкубок Франції, який відбувся на нейтральному полі в Лансі, «ПСЖ» з рахунком 2:1 обіграв «Марсель», повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що для головного тренера парижан Маурісіо Почеттіно Суперкубок Франції став першим трофеєм, який він виграв за всю свою кар'єру наставника.

У першому таймі за «ПСЖ» забив Мауро Ікарді, а в другій половині зустрічі з пенальті відзначився Неймар. У самій кінцівці «Марсель» відіграв один м'яч після точного удару Дімітрі Пайє, але на більше команди Віллаша-Боаша не вистачило.

Нагадаємо, парижани виграли Суперкубок Франції в восьмий раз поспіль. До цього вони не ставали володарями даного трофея лише в 2012 році, коли «Ліон» з рахунком 3: 2 переміг «Монпельє».

Фото: psg.fr.