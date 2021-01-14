«Баварія» вперше за 17 років вилетіла з Кубка Німеччини від клубу другої ліги
Укрінформ
Мюнхенці поступилися в серії післяматчевих пенальті.
Мюнхенська «Баварія» поступилася «Хольштайн Кіль» з другої Бундесліги в серії післяматчевих пенальті (2: 2, 5: 6 по пенальті) в Кубку Німеччини, повідомляє Укрінформ.
Мюнхенці вилетіли з цього турніру, програвши команді з нижчої ліги, вперше з сезону-2003/04, коли їх перемогла «Алеманнія».
Безпосередньо в серії післяматчевих пенальті «Баварія» зазнала поразки від клубу з другого дивізіону вдруге в історії. Вперше це сталося у 2000 році проти «Магдебурга».
Нагадаємо, в минулому сезоні «Баварія» стала переможцем Кубка Німеччини.
Фото: twitter.com.