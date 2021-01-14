Михайлюк набрав 18 очок в програному матчі з «Мілуокі»

Результативна гра українця не врятувала «Пістонз» від дев'ятої поразки в сезоні.

Український захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк взяв участь у грі регулярного чемпіонату НБА проти «Мілуокі Бакс» (101: 110), повідомляє Укрінформ.

Українцю відвели 18 хвилин на майданчику. За цей час Михайлюк набрав 18 очок і зробив один підбір - захисник реалізував два з чотирьох кидків з-за «дуги».

Відзначимо, що за результативністю українець став другим в складі «Детройта» в цьому матчі. Крім того, для самого Михайлюка ця зустріч стала найбільш результативною в сезоні.

«Пістонз» зазнали своєї дев'ятий поразки в сезоні. Після 11 зіграних матчів команда Михайлюка замикає турнірну таблицю в Східній конференції.

Нагадаємо, у наступному поєдинку «Детройт» 17 січня зіграє проти «Майамі Хіт».

Фото: twitter.com.