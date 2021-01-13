АПЛ: Зінченко допоміг «Ман Сіті» обіграти «Брайтон»

Команда Хосепа Гвардіоли піднялась у топ-3.

В матчі 18-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на своєму полі «Брайтон» 1:0, повідомляє Укрінформ.

На 44-й хвилині Фоден вивів «Ман Сіті» вперед. Мінімальна перевага господарів протрималась до фінального свистка.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч. Цього сезону Зінченко зіграв за «Ман Сіті» 9 матчів (3 – у стартовому складі). В його активі один результативний пас.

Топ-4 АПЛ: 1. «МЮ» - 36 (17), 2.«Ліверпуль» - 33 (17), 3. «Ман Сіті» - 32 (16), 4.«Лестер» - 32 (17).

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