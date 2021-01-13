«Шахтар» вийшов з відпустки

Попереду у команди медичне обстеження і ПЛР-тести на коронавірус.

Футболісти «Шахтаря» вийшли з відпустки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Команда в трьох групах пройде медичне обстеження з 14 по 16 січня, а також здасть ПЛР-тести на коронавірус. Також «гірники» проведуть перші тренування.

17 січня «Шахтар» вирушить на збір до Туреччини. Там команди Луїша Каштру заплановано чотири спаринги: з польським «Лехом», болгарським «Лудогорцем», словенським «Марібором» і словацьким «Слованом».

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» пішов на зимову паузу на другому місці в чемпіонаті України. У лютому «Шахтар» зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Маккабі» (Тель-Авів).