«Київ-Баскет» замінив легіонера в основній команді

24-річний американський форвард Тревіном Тібодо (зріст - 203 cм, вага - 110 кг) виступатиме за українськую баскетбольну команду Суперліги "Київ-Баскет".

Натомість столичний клуб розірвав контракт з іншим американським форвардом Елайджею Томасом за взаємною згодою сторін, повідомляє пресслужба ФБУ.

Тібодо - випускник університету Нового Орлеана. Відіграв чотири сезони в американській студентській лізі NCAA. Провів 117 матчів, у яких в середньому набирав 8,4 очка, робив 5,8 підбирання та 1,9 передачі.

Останні два сезони Тібодо виступав у G-лізі за "Форт-Вейн Мед Ентс" - фарм-клуб команди НБА "Індіана Пейсерз". Зіграв 62 поєдинки. У середньому мав 6,1 очка, 5,5 підбирання та 1,3 передачі.

Для американського легіонера "Київ-Баскет" став першим клубом у заокеанській кар`єрі.

Додамо, що G-ліга - нижча ліга Національної баскетбольної асоціації для фарм-клубів.

Фото: fbu.ua.