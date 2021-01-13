Білоруська тенісистка Соболенко виграла турнір WTA в ОАЕ

10-та "ракетка" світу Аріна Соболенко з Білорусі перемогла в середу росіянку Вероніку Кудерметову (№46 WTA) у фінальному матчі турніру WTA 500 в Абу-Дабі (ОАЕ).

Результат зустрічі - 6:2, 6:2, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 8 хвилин.

Для Соболенко перемога в Абу-Дабі стала третьою поспіль на турнірах WTA. Минулої осені білоруська тенісистка виграла заключні змагання 2020 року в Остраві (Чехія) та Лінці (Австрія).

Кудерметова на шляху до фіналу обіграла двох представниць України: у чвертьфіналі - Еліну Світоліну, у півфіналі - Марту Костюк.

Фото: Getty Images.