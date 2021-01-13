Стаховський виграв фінал кваліфікації Australian Open-2021
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський (№201 АТР) здобув право виступити в основній сітці першого в сезоні турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії.
У фіналі кваліфікації киянин у трьох сетах переміг 19-річного австралійця Дейна Свіні (794) - 2:6, 6:3, 6:1, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 2 години 8 хвилин.
Кваліфікація Australian Open-2021 проходить у Досі (Катар). Поєдинки основної сітки турніру відбудуться в Мельбурні 8-21 лютого.
Фото: skysports.com.