Промоутер Ломаченка: Бій-реванш з Лопесом можливий

Глава промоутерської компанії Top Rank, яка представляє інтереси Василя Ломаченка, Боб Арум заявив, що не відкидає ідеї організації реваншу українця з американцем Теофімо Лопесом.

За словами Арума, цей поєдинок хоче як сам Ломаченко, так і зацікавлені бізнесмени з Близького Сходу, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я не говорив з Ломаченком, спілкувався з його менеджером Егісом Клімасом. Ломаченко хоче провести реванш із Лопесом, але Теофімо не схильний до того, аби знову з ним боксувати, - зазначив Арум. - Разом з тим, люди з Близького Сходу, які завжди перебувають поруч, згадували про організацію цього реваншу. У боксі завжди говорять гроші. Ми не можемо влаштовувати такі великі івенти без глядачів. Просто не можна цього робити. Втрачається занадто багато джерел доходу".

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня минулого року Ломаченко у Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Фото: klitschko-brothers.com.